Минпросвещения направило в школу Добрянки спецкомиссию

В школу города Добрянка Пермского края, где во вторник утром ученик напал на педагога, направлена специальная комиссия Минпросвещения.
«Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью педагога. По поручению министра просвещения Сергея Кравцова в Пермский край от федерального министерства оперативно направлена специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий и психолого-педагогического сопровождения школьников, их родителей, учителей», — говорится в официальном сообщении министерства.
Отмечается, что образовательное ведомство работает в тесном взаимодействии с региональными и муниципальными властями.