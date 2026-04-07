Областная социальная ярмарка начнет работу на левобережье Новосибирска

С 8 апреля 2026 года в Новосибирске возобновит работу областная социальная ярмарка, созданная по инициативе губернатора Новосибирской области. Торговые ряды откроются завтра в 16 часов на проспекте Маркса, в торговом центре «Метромаркет». Ранее, до конца 2025 года, ярмарка располагалась на левом берегу в ГУМе.
«В ассортименте — хлеб и хлебобулочные изделия, картофель и овощи, молочная продукция, сыры, колбасные изделия, мясо, мясо птицы, рыба и рыбные изделия, дикоросы. Условие участия — продажа продукции по ценам производителя, которые должны быть ниже среднестатистических на 10−15 процентов. Места для местных товаропроизводителей предоставляются бесплатно», — сообщили организаторы ярмарки.
Также в Новосибирске действуют две постоянно работающие городские социальные продовольственные ярмарки — на улицах Большевистская и Петухова. Новая ярмарка на проспекте Маркса продолжит традицию доступной торговли для жителей города.