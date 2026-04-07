В Братске за год стало меньше чиновников, но больше работников муниципальных учреждений. Расходы на них всех тоже выросли

По данным на конец 2025 года, среднесписочная численность чиновников в Братске составила 425 человек, что примерно на 2% меньше, чем в конце 2024 года (433 человека).
В то же время, количество сотрудников муниципальных учреждений к концу 2024 года достигло 8 611 человек, а к концу 2025 года увеличилось до 8 643 человек.
Расходы на оплату труда чиновников и муниципальных бюджетников за год выросли на 6,5% (или на 440 миллионов рублей): с примерно 7,3 миллиардов рублей в 2024 году до 7,7 миллиардов рублей в 2025-м.