В Иркутске открылся Центр поддержки семьи «Точка опоры»

Участие в мероприятии приняли спикер Законодательного Собрания Александр Ведерников, губернатор Игорь Кобзев, митрополит Иркутский и Ангарский Русской Православной Церкви владыка Максимилиан, сенатор Сергей Брилка, представители правительства, духовенство, учредитель Центра Дмитрий Толоконников, директор Фонда имени Иннокентия Сибирякова Александр Тузенко, предприниматели, благотворители, а также семьи, нуждающиеся в поддержке.
Центр создан для помощи женщинам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Среди направлений работы — психологическая помощь, доабортное консультирование, юридическое сопровождение, социальная и материальная поддержка. В Центре можно посетить кабинет психолога и игровую, а также бесплатно получить продукты питания и другие продовольственные товары.
Проект разработан для содействия реализации государственной демографической политики, укрепления института семьи, защиты материнства и детства, профилактики искусственного прерывания беременности, а также оказания комплексной социальной, гуманитарной, психологической и юридической помощи семьям с детьми и женщинам в трудной жизненной ситуации.
Значимо и символично, что Центр открывает свои двери именно сегодня, в светлый и значимый для всех христиан праздник Благовещения. Нам очень нужна эта точка опоры, которая поможет переломить негативные демографические тенденции в стране. Пусть сегодняшнее событие послужит существенным элементом того рычага, который депутаты Законодательного Собрания под руководством губернатора Игоря Кобзева используют для улучшения ситуации в Иркутской области, — сказал Александр Ведерников.
Игорь Кобзев поблагодарил организаторов за реализацию социально значимого проекта, отметив, что совместные усилия бизнеса, власти и общественных организаций создают благоприятную среду для формирования и развития института семьи и материнства.
Открытие Центра является важным событием, ведь вопрос повышения рождаемости и укрепления демографии — это приоритет государственной политики. Именно семья и традиционные духовно-нравственные ценности остаются фундаментом общества и залогом стабильного будущего России, — добавил глава региона.
Также участников мероприятия поприветствовал Сергей Брилка. Он отметил важность подобных инициатив для укрепления социальной стабильности и благополучия общества. По его словам, поддержка семьи и материнства является приоритетным направлением государственной политики и требует консолидации усилий всех заинтересованных сторон.
После торжественного открытия вместе с владыкой Максимилианом, губернатором и сенатором председатель Законодательного Собрания пообщался с многодетными семьями.