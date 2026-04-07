Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Центральном районе Новокузнецка открылась новая поликлиника

В учреждении есть в том числе диагностическое отделение и хирургический блок.

Новая поликлиника открылась в Центральном районе Новокузнецка в Кузбассе. Ее построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации города.

В учреждении есть кабинеты терапевтов и узких специалистов, процедурные и прививочные, современное диагностическое отделение и хирургический блок с малой операционной. В новое здание полным составом перешли сотрудники поликлиники № 5, отделения амбулаторной хирургии, а также специалисты диагностических служб Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л. С. Барбараша.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.