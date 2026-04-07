В Центральном районе Новокузнецка открылась новая поликлиника

Новая поликлиника открылась в Центральном районе Новокузнецка в Кузбассе. Ее построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации города.
В учреждении есть кабинеты терапевтов и узких специалистов, процедурные и прививочные, современное диагностическое отделение и хирургический блок с малой операционной. В новое здание полным составом перешли сотрудники поликлиники № 5, отделения амбулаторной хирургии, а также специалисты диагностических служб Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л. С. Барбараша.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.