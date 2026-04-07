В Омске 1 мая перекроют движение из-за велогонки

В администрации города Омска сообщили о временном ограничении движения транспорта вокруг хоккейной арены 1 мая. С 07:00 до 18:00 для проведения соревнований по велосипедному спорту — мемориала олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова — закроют четыре участка улиц и проездов.
В зону ограничения попадут: дублер улицы Лукашевича от улицы Б. Г. Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» и спорткомплексом, а также сам проезд между ними. Кроме того, перекроют проезд между ареной и гипермаркетом DNS до улицы Б. Г. Шаронова, а также саму улицу Б. Г. Шаронова до дублера улицы Лукашевича.
В местах проведения гонок с 07:00 до 18:00 будет запрещена парковка всех видов транспорта. Предупреждать водителей об ограничениях будут информационные стенды.
Ранее мы рассказывали, что на въезде в Омск с апреля запретили левый поворот в сторону села Ребровка — на перекрестке Магистрального проезда установили знак «Движение прямо или направо».