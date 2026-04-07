Колесо мусоровоза ушло под асфальт в центре Новосибирска

В центре Новосибирска тяжелая спецмашина провалилась прямо под дорожное покрытие. Инцидент произошел на улице Октябрьской, когда водитель заезжал во двор дома № 17. Об этом сообщили в пресс-службе АО «САХ».
Водитель рассказал, что начал сдавать назад, после чего одно колесо ушло в образовавшуюся яму. Самостоятельно выбраться из западни у него не получилось.
Такие мусоровозы считаются стандартной, но очень тяжелой техникой. Они работают не только в Новосибирске, но и во многих других городах. Вытащить многотонную машину из подобной ловушки без посторонней помощи невозможно, поэтому экипажу пришлось вызывать техпомощь.