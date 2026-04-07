Мошенники убедили калининградку отдать курьеру 7,6 млн рублей и перевести ещё почти 2 млн

В Московском районе Калининграда 26-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов. Началось с того, что в мессенджере ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата. Позже с ней связывались лже-сотрудники портала Госуслуг, банка и службы безопасности. Они убедили женщину, что её счета под угрозой, и потребовали перевести деньги на «безопасный счёт».
Жертва передала курьеру 7,6 млн рублей, а остальное перевела через банкомат на указанные реквизиты. Общий ущерб превысил 9,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Полиция в очередной раз напоминает: «безопасных счетов» не существует, сотрудники госорганов не звонят с требованиями переводить деньги.