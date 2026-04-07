Мужчина зарезал женщину в Красноярском крае

58-летний мужчина подозревается в убийстве 46-летней женщины в городе Иланский Красноярского края.
Как рассказали в СК, преступление было совершено в ночь с 4 на 5 апреля в квартире дома по улице 30 лет Победы, где жил вахтовик:
«По версии следствия, злоумышленник и потерпевшая встречались. Она пришла к нему в гости и между ними возник конфликт — женщина приревновала мужчину. В ходе ссоры он взял нож и нанес ей один удар в область передней поверхности грудной клетки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия».
Мужчину задержали и заключили под стражу стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.