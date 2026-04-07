Проект АРН «45 дней полярной ночи» одержал победу в национальной премии «Серебряный Лучник»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве прошла XXIX церемония награждения лауреатов национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник».
Ежегодно несколько сотен лучших коммуникационных проектов со всей страны, выполненных PR-отделами российских компаний, центрами общественных связей государственных и региональных органов власти, а также ведущими PR-агентствами, соревнуются за победу в премии.
1 и 2 апреля команды презентовали проекты экспертному жюри и профессиональному сообществу со всей страны.
В этом году за победу боролась команда Агентства развития Норильска с проектом «45 дней полярной ночи».
По итогам презентаций он был признан лучшим в номинации «Событийные коммуникации: мероприятия для потребителей и массовых аудиторий». Конкуренция за признание в этой категории ожидаемо оказалась высокой.
Серия событий «45 дней полярной ночи» была реализована прошлой зимой АРН при поддержке Администрации города и компании «Норникель».
Для команды АРН этот опыт был волнительным и значимым, ведь на кону стояла не сама статуэтка, прежде всего, право рассказать и показать самой широкой аудитории, как событие от проблемы и идеи стало инструментом коммуникации с горожанами.
Как подчеркнула руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Алёна Смирнова, проект «45 дней полярной ночи» принадлежит всем норильчанам, ведь именно жители города своим интересом и присутствием сделали эту серию событий по-настоящему теплой, помогли друг другу не просто пережить, а осознанно прожить самый темный период.
«В полярную ночь многие испытывают депрессивное состояние, это в том числе наталкивает на мысли переехать из Норильска в города, где больше солнца. Мы хотели поддержать норильчан и показать, что в Арктике может быть светлее и теплее, а еще комфортно для жизни и самореализации. Ведь даже такой сложный период можно ждать с предвкушением и находить в нем ресурс для творчества и самого важного», — рассказала она.
Проект стал своего рода гигантской «психологической лампочкой» для норильчан. С 30 ноября по 13 января в Креативном пространстве АРН прошло больше активностей, чем дней в полярной ночи: от мастер-классов по лепке из глины до лекций аэрокосмического инженера о природе северного сияния. От создания парфюма до театральных премьер. На сайте события работал виртуальный адвент-календарь, а бот в социальных сетях ежедневно выдавал небольшие задания для преодоления сезонной апатии. В партнерстве с Московским центром современного искусства «МАРС» команда АРН открыла «Посольство Солнца» с интерактивными инсталляциями, которые стали настоящим антидепрессантом для норильчан.
Помимо лирики, смыслов и эмоций, прозвучали цифры. Всего за полтора месяца серия событий собрала 4 800 посетителей — это значит, что каждый тридцать пятый житель Норильска пришел в Креативное пространство, где разворачивалась программа, которую создавали более 50 мастеров, развивая креативную экономику города.
«Для нас “Серебряный Лучник” — это не только признание со стороны мэтров индустрии, но и стимул двигаться дальше, держать заданную планку, масштабировать проекты и делиться опытом. Ведь наши наработки можно переносить на регионы с совершенно разными вызовами. Мы на своем примере доказали, что даже самые сложные задачи решаемы, если действовать сообща», — поделился Павел Фурсов, специалист по реализации социокультурных и образовательных проектов АРН.
Команда Агентства развития Норильска завоевала статуэтку «Серебряного Лучника», подтвердив, что даже в самой долгой темноте можно создать пространство, где хочется творить и находить свою самореализацию, проживать разные состояния и настроения.
Серия событий «45 дней полярной ночи» будет описана в 18-м томе издания.
