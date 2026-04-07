В Пермский край направили комиссию после нападения на учительницу

Минпросвещения направило в Пермский край комиссию после нападения на педагога.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минпросвещения РФ направило в Пермский край специальную комиссию в связи с нападением подростка на учительницу около школы в Добрянке, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Пермский край от федерального министерства оперативно направлена специальная комиссия по проведению экспертно-аналитических мероприятий и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, их родителей, педагогов школы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работа ведется в тесном взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти в сфере образования, а также иными органами.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что во вторник школьник совершил нападение на учителя на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагога не смогли спасти, она скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).