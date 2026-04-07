В Пермский край направили комиссию после нападения на учительницу

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что во вторник школьник совершил нападение на учителя на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагога не смогли спасти, она скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).