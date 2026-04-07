В Самаре стартовала регистрация на общегородские субботники

Регистрация для участия в общегородских субботниках стартовала в Самаре. Мероприятия пройдут 18 и 25 апреля в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации городского округа Самара.
«Люди старшего поколения еще помнят, что субботник — это праздник общего созидательного труда, который объединяет. А вот те, кто помоложе, начали об этом забывать. Поэтому приходите семьями, берите друзей и коллег. К майским праздникам Самара должна быть чистой, чтобы мы спокойно начали готовиться к празднованию Дня Победы и юбилею любимого города», — сказал глава города Иван Носков.
18 апреля общегородской субботник пройдет в 12 местах, а 25 апреля — в 9. Зарегистрироваться можно через «Госуслуги». Это нужно, чтобы рассчитать необходимое количество инвентаря и мешков на каждую локацию, а после субботников организовать централизованный вывоз собранного мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.