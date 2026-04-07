Главные часы Красноярска временно остановят для ремонта

В Красноярске планируют временно остановить главные городские часы для устранения дефектов покраски циферблата. Работы проведут в рамках гарантийных обязательств подрядчика. Как сообщили в администрации города, недочёты были выявлены в начале 2026 года. По итогам проверки подрядчику направлена претензия, теперь он обязан устранить выявленные дефекты за свой счет к началу мая. Работы начнутся при наступлении устойчивой теплой погоды. Необходимо, чтобы температура воздуха в ночное время держалась выше +5 градусов не менее двух недель — это требуется для качественного нанесения и высыхания лакокрасочных материалов. Отметим, что покраску циферблата выполняли летом 2025 года в рамках муниципального контракта на текущий ремонт.