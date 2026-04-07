В Таганроге полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве супругов

В донской полиции сообщили, что на территории Таганрога объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в гибели супружеской пары. Правоохранители обратились к людям за содействием в поиске предполагаемого преступника.
По данным следствия, трагедия произошла шестого апреля. В одном из частных домовладений города были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Как оказалось, они были супругами. С места происшествия убийца успел скрыться.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.
Подозреваемым оказался таганрожец 1993 года рождения Варшам Сейранович Давтян. В донской полиции уточнили, что разыскиваемый может передвигаться на автомобиле коричневого цвета марки «Киа Спортейдж» с регистрационными номерами М080СМ 61 регион.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области.
Всех, кто обладает любой информацией о возможном местонахождении этого человека, просят незамедлительно связаться с полицией по телефонам в Таганроге: (88634) 632−220 или 02, а также обратиться к дежурному пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области по номеру 8 (863) 249−25−78.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.