Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мордовию включили в маршрут «От нижегородских святынь до саратовских широт»

Туристы смогут посетить музеи, кафедральный собор и женский монастырь.

Мордовия вошла в межрегиональный автотуристический маршрут «От нижегородских святынь до саратовских широт», что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве экономики, торговли и предпринимательства республики.

Так, в Саранске путешественники могут посетить музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, краеведческий музей им. И. Д. Воронина, кафедральный собор святого Феодора Ушакова со смотровой площадкой на 60-метровой высоте. Еще в маршрут включена выставка «Легенда мореного дуба» с уникальными изделиями из древесины возрастом около 2000 лет и не только.

Также маршрут проходит через Рузаевский район. Там находится Параскево-Вознесенский женский монастырь в селе Пайгарма, база отдыха «Стрелецкая слобода», музей казачьего быта «Шишкеевский острог» и другое. Ознакомиться с полным перечнем маршрутов и спланировать поездку можно на портале Путешествуем.рф.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.