Мордовию включили в маршрут «От нижегородских святынь до саратовских широт»

Мордовия вошла в межрегиональный автотуристический маршрут «От нижегородских святынь до саратовских широт», что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве экономики, торговли и предпринимательства республики.
Так, в Саранске путешественники могут посетить музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, краеведческий музей им. И. Д. Воронина, кафедральный собор святого Феодора Ушакова со смотровой площадкой на 60-метровой высоте. Еще в маршрут включена выставка «Легенда мореного дуба» с уникальными изделиями из древесины возрастом около 2000 лет и не только.
Также маршрут проходит через Рузаевский район. Там находится Параскево-Вознесенский женский монастырь в селе Пайгарма, база отдыха «Стрелецкая слобода», музей казачьего быта «Шишкеевский острог» и другое. Ознакомиться с полным перечнем маршрутов и спланировать поездку можно на портале Путешествуем.рф.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.