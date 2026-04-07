Мордовию включили в маршрут «От нижегородских святынь до саратовских широт»

Так, в Саранске путешественники могут посетить музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, краеведческий музей им. И. Д. Воронина, кафедральный собор святого Феодора Ушакова со смотровой площадкой на 60-метровой высоте. Еще в маршрут включена выставка «Легенда мореного дуба» с уникальными изделиями из древесины возрастом около 2000 лет и не только.