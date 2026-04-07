Более 200 вакансий представят на ярмарке трудоустройства в Республике Алтай

Региональный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 17 апреля в Горном Алтае в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда, социального развития и занятости населения республики. На мероприятии будет представлено свыше 200 вакансий.
Свое участие в ярмарке подтвердили уже более 40 работодателей. Главной площадкой мероприятия в республике станет Горно-Алтайский государственный университет. Для гостей там также организуют мастер-классы и тренинги по вопросам трудоустройства и карьерного роста. Эксперты помогут выпускникам, студентам и их родителям выбрать перспективные отрасли для будущей работы.
«Участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства — это отличная возможность для работодателей представить свои организации, а для соискателей — узнать о свободных вакансиях и повысить свои шансы на трудоустройство, пройдя собеседование сразу у нескольких работодателей», — сказал министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай Алексей Санаров.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.