Центральный автовокзал в Ростове завершил 2025 год с убытком

Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону завершил 2025 год с убытком в 96,5 млн рублей, выручка составила 54,5 млн рублей. Данные приводятся на сайте бухгалтерских отчетов ФНС России.
Также указано, что себестоимость продаж у предприятия выросла до 147,6 млн рублей, а убыток от продаж оказался на уровне в 93,6 млн рублей. Активы — 156,3 млн рублей.
Напомним, новый автовокзал открыли на территории старого ростовского аэропорта (Шолохова, 270) летом 2024 года. После этого на площадке начали обслуживать городские, областные, межрегиональные и международные маршруты.
