Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральный автовокзал в Ростове завершил 2025 год с убытком

В Ростове снизилась прибыль автовокзала «Центральный».

Источник: Комсомольская правда

Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону завершил 2025 год с убытком в 96,5 млн рублей, выручка составила 54,5 млн рублей. Данные приводятся на сайте бухгалтерских отчетов ФНС России.

Также указано, что себестоимость продаж у предприятия выросла до 147,6 млн рублей, а убыток от продаж оказался на уровне в 93,6 млн рублей. Активы — 156,3 млн рублей.

Напомним, новый автовокзал открыли на территории старого ростовского аэропорта (Шолохова, 270) летом 2024 года. После этого на площадке начали обслуживать городские, областные, межрегиональные и международные маршруты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.