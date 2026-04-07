Нефтепровод прорвало под Волгоградом: загрязнено 400 кв.м земли

Нефть попала в реку Карамыш в Жирновском районе.

В Жирновском районе Волгоградской области произошел разлив нефтепродуктов.

3 апреля 2026 года на телефон оперативного дежурного Нижне-Волжского управления Росприроднадзора поступило сообщение: вблизи села Алешники нефтепродукты вылились на почву и в реку Карамыш. Инспекторы выехали на место вместе со специалистами ЦЛАТИ по Волгоградской области.

В ведомстве посянили: в водоохранной зоне реки Карамыш прорвало нефтепровод. Нефтепродукты сначала попали на землю, а затем — в водный объект. Площадь загрязнения превысила 400 квадратных метров.

Экологи отобрали пробы почвы и поверхностной воды. Сейчас образцы направлены на лабораторные исследования. По их результатам специалисты оценят размер вреда, причиненного почве, и примут процессуальное решение.

Ситуация находится на контроле Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Ранее сообщалось о взыскании ущерба за свалку в Волгограде.