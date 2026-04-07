Волгоградцы отметят 65-летие полета в космос Юрия Гагарина

В Волгоградском планетарии пройдут выставки, экспозиции, показы и творческие встречи. Экспозиция «Филателия внеземного происхождения» уже работает, также посетителей ждет лекционная программа «Юрий Гагарин — первый космонавт», премьера полнокупольной программы «Космическая Котовасия. Перезагрузка», музыкально-поэтические встречи. Кроме того, здесь состоится церемония гашения специальной почтовой марки — она одновременно пройдет в Звездном городке, Королеве, Энгельсе, на Байконуре, в Москве и других городах. Завершит Неделю космоса 12 апреля полнокупольное мероприятие «Органная Вселенная» в исполнении Тимура Халиуллина.