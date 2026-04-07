Волгоградцы отметят 65-летие полета в космос Юрия Гагарина

В Волгоградской области стартовала Неделя космоса. В 2026-м она посвящена первому полету человека в космос — Юрий Гагарин совершил его 12 апреля 1961 года.
В Волгоградском планетарии пройдут выставки, экспозиции, показы и творческие встречи. Экспозиция «Филателия внеземного происхождения» уже работает, также посетителей ждет лекционная программа «Юрий Гагарин — первый космонавт», премьера полнокупольной программы «Космическая Котовасия. Перезагрузка», музыкально-поэтические встречи. Кроме того, здесь состоится церемония гашения специальной почтовой марки — она одновременно пройдет в Звездном городке, Королеве, Энгельсе, на Байконуре, в Москве и других городах. Завершит Неделю космоса 12 апреля полнокупольное мероприятие «Органная Вселенная» в исполнении Тимура Халиуллина.
«В фойе третьего этажа НЭТа организована выставка “Наш Гагарин” — она будет работать до конца недели. А 8 апреля театр приглашает посмотреть спектакль “Космос”», — сообщают в облкомкультуры.
В малом зале ТЮЗа 7 апреля пройдет II региональный фестиваль театрального творчества «Поехали» — соберутся участники молодежных самодеятельных театральных объединений.
Музей-заповедник «Старая Сарепта» запланировал детскую экскурсионную программу с мастер-классом «Космическое путешествие с Маленьким принцем» и книжную выставку «Человек. Вселенная. Космос».
Волгоградская библиотека для молодежи приглашает читателей 10 апреля на марафон «Галактический вояж», интеллектуальный квиз «Вселенский детектив» и космическпй квест «Миссия невыполнима… Почти!».
Активным участником тематической недели стал Николаевский музей краеведения «Земля-Космос». Так, 11 апреля здесь начнет работу выставка личных вещей земляка волгоградцев космонавта Юрия Малышева, приуроченная к его 85-летию. А в День космонавтики на площади Малышева состоится акция «Он улетел на встречу со Вселенной».
