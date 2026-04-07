Музеи и театры Волгограда подготовили программу для Недели космоса

В Волгограде учреждения культуры в рамках Недели космоса подготовили для своих посетителей познавательную программу, сообщает пресс-служба администрации региона.
В планетарии открылась выставка «Филателия внеземного происхождения». Также горожан ждет лекция «Юрий Гагарин — первый космонавт». Кроме того, запланирована премьера полнокупольного фильма «Космическая КОТовасия. Перезагрузка».
Церемония гашения специальной почтовой марки одновременно пройдет в Волгограде, Звездном городке, Королеве, Энгельсе, на Байконуре, в Москве и некоторых других городах. А завершит тематическую неделю в планетарии полнокупольное мероприятие «Органная Вселенная» в День космонавтики.
До 12 апреля в фойе третьего этажа Нового экспериментального театра будет работать выставка «Наш Гагарин». В экспозицию вошли фотографии родных, друзей, знакомых первого космонавта. Здесь же все желающие смогут сделать памятный снимок в тематической фотозоне. А 8 апреля НЭТ приглашает посмотреть спектакль «Космос».
В малом зале Театра юного зрителя проходит II региональный фестиваль театрального творчества «Поехали».
Музей-заповедник «Старая Сарепта» проведет онлайн-акцию, посвященную первым космонавтам: их портреты, а также открытки «Летчики-космонавты СССР» разместят в соцсетях учреждения. Также запланированы детская экскурсионная программа «Космическое путешествие с Маленьким принцем» и книжная выставка «Человек. Вселенная. Космос».
10 апреля библиотека для молодежи приглашает своих читателей посоревноваться в квизе «Вселенский детектив» и принять участие в квесте «Миссия невыполнима… Почти!».
В других муниципалитетах тоже не остались в стороне. 11 апреля в Николаевске отметят 85-летие со дня рождения своего земляка, космонавта Юрия Малышева: в музее краеведения откроется выставка его личных вещей. А в День космонавтики на площади Малышева пройдет акция «Он улетел на встречу со Вселенной».