Красноярские хирурги прооперировали пациентку с редким синдромом Уилки

Хирурги Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им. И. С. Берзона прооперировали 49-летнюю пациентку с редким заболеванием — синдромом Уилки.
По информации министерства здравоохранения края, в мировой литературе описано около 500 случаев этого заболевания. Женщина долгое время не могла нормально питаться и сильно похудела.
«Хирурги выбрали щадящий метод: выполнена модифицированная операция Стронга в сочетании со скелетерованием и мобилизацией верхней брыжеечной артерии. Это позволило снизить травматичность и сохранить естественную анатомию», — рассказали в региональном минздраве.
Операция длилась три часа. На третьи сутки женщина начала самостоятельно есть без болей. На десятые сутки её выписали домой в удовлетворительном состоянии.
«Качество жизни пациентки сильно страдало. Мы выбрали менее травматичный вариант вмешательства. Результат превзошёл ожидания», — отметил заведующий хирургическим отделением Александр Толстиков.
По словам заместителя главного врача по хирургии Сергея Борисова, в 20-й больнице имеется всё необходимое, чтобы продолжать такие операции. Поэтому полученный опыт поможет другим пациентам с подобными заболеваниями.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.