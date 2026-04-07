Российская писательница Анна Джейн. Все книги по порядку

Анна Джейн — одна из самых ярких и обсуждаемых писательниц современной России, ставшая символом жанра young adult, то есть литературы для молодежи. Новая волна интереса к автору случилась после премьеры фильма «Твоё сердце будет разбито», снятого по её одноименной книге.
Книгами Анны Джейн зачитываются подростки и взрослые, а тиражи бьют рекорды. По итогам 2025 года она возглавила список самых издаваемых авторов в стране с показателем в 2,167 миллиона экземпляров, оставив позади Федора Достоевского, Льва Толстого и Стивена Кинга. Лидерство в этом рейтинге писательница удерживает с 2023 года. Рассказываем, в чем секрет ее популярности и в каком порядке стоит читать произведения, которых на счету Анны Джейн больше 60.
Кто такая Анна Джейн?
Под псевдонимом Анна Джейн работала уроженка Красноярска Анна Потапкина. Писательница получила филологическое образование, а после выучилась на психолога. Тем не менее Анна всегда мечтала писать книги. Свой путь в литературе она начала в 2010 году с публикации текстов в интернете.
Герои каждой книги Анны Джейн находятся в поиске любви, и она, как правило, рядом. Только вот чтобы заслужить хэппи-энд приходится пройти через множество испытаний — внутренних и внешних. Проблемы с семьей, одноклассниками, собственные комплексы: все это знакомо фанатам писательницы и находит в них отклик. Между героями всегда есть та самая «химия», заставляющая читателей переживать за них. Кстати, многие полагают, что именно образование психолога помогло автору так точно описывать чувства в своих романах.
Анна Джейн ушла из жизни в 2023 году в возрасте 35 лет из-за острой сердечной недостаточности. О проблемах со здорвьем не знали ни ее близкие, ни она сама. Не все книги Анны Джейн были дописаны и изданы, но некоторые из них семья восстановила по ее черновикам.
Все книги Анны Джейн по порядку — список.
Многие романы писательницы объединены в циклы и дилогии. Чтобы не запутаться в переплетениях судеб героев, предлагаем порядок чтения по сериям.
Серия «Музыкальный приворот».
Подруга главной героини Кати влюблена в дерзкого рок-музыканта Кея и решает его приворожить. Но магия дает сбой, и Кей влюбляется в саму Катю. В это же время за ней начинает ухаживать добрый однокурсник. Кого выберет девушка?
Музыкальный приворот (именно эту книгу писательнице помог издать певец Дима Билан).
По ту сторону отражения.
На волнах оригами.
На крыльях.
Бонусом идет короткий роман «Мы же семья». В нем есть продолжение истории Нины и Келли из «Музыкального приворота». Они пробуют себя в новой роли — роли родителей.
Еще одна бонус-история «Red Lords. Странные кумиры» выполнена в формате интернет-блогов трех фанатов музыкальных групп. Рассказ о том, как поклонники относятся к музыке и музыкантам.
К этому же циклу относится книга «Только с тобой. Антифанатка». Это спин-офф о музыканте Кезоне, бывшем парне Кати. Главная героиня Наташа ненавидит его. Из-за Кезона она потеряла работу, жилье и оказалась в непростой финансовой ситуации. И все-таки на спор Наташа вынуждена притворяться его девушкой и жить с ним в одной квартире.
Продолжением этой истории должна была стать книга «Только с тобой. Антигерой», но автор успела выпустить лишь несколько глав.
Серия «Мой идеальный смерч».
История о самом популярном парне университета по прозвищу Смерч и импульсивной девушке, которые заключают сделку: они будут изображать пару. Смогут ли договорные отношения перерасти в любовь, если у обоих есть тайны?
Мой идеальный смерч.
Игра с огнем.
За руку с ветром.
Бонус «Незваный гость» — история-кроссовер с серией «Музыкальный приворот». Это не продолжение серии, а лишь небольшой экскурс в жизни нескольких героев.
Героиня книги Маша обожала знаменитую рок-группу Red Lords. Оказывается, что один из музыкантов, таинственный Кезон, — друг её парня Смерча. Однажды Кезон приезжает к ним в гости. Только Маша не знает, что Кезон — тролль восьмидесятого уровня, и жить с ним под одной крышей — настоящее испытание.
Серия «Северная корона».
Дилогия о сложном выборе между чувствами и разумом, а также о столкновении творческого и криминального миров.
В центре сюжета — любовный квадрат. Когда-то Никита нанял Нику на роль фиктивной невесты, но вскоре его жизнь пошла под откос из-за проблем с полицией. Парень исчез, оставив девушке колье «Северная корона» и обещание вернуться. Ника преданно ждет, но в итоге соглашается на нежеланный брак с другим парнем — Сашей. Ситуацию усложняет сестра Ники, талантливая скрипачка Марта: она тайно влюблена в жениха сестры и находит утешение от этого запретного чувства только в музыке.
По звездам.
Против ветра.
Серия «Небесная музыка».
Голос Дианы знаком миллионам людей. Она — певица с армией поклонников, которая может купить все, что хочет. Но, как известно, талант не купишь. Поэтому Диана платит скромной студентке музыкальной школы Санни, которая и поет все ее хиты, оставаясь за кулисами. В книге есть и любовная линия. Диане предстоит выбрать между популярным актером и незаконнорожденным сыном бизнемена.
Луна.
Солнце.
Серия «Ведьма».
Студентка Таня Ведьмина решает во что бы то ни стало покорить сердце своего строгого университетского преподавателя Олега Владыко. Он становится ее фиктивным парнем, но игра заходит слишком далеко.
Восхитительная ведьма.
Влюбленная ведьма.
Небольшой и уютный бонусый рассказ «Ведьма на карантине». О том, как студентка Таня Ведьмина и ее строгий преподаватель Олег Владимирович проводят дни во время пандемии.
Серия «Притворись моей парой».
В детстве Даша и Даня были неразлучны, но повзрослев, превратились в заклятых врагов. Смогут ли они остановить эту игру в ненависть?
#ЛюбовьНенависть.
#НенавистьЛюбовь.
Серия «Хулиган и новенькая».
Полина переезжает в новый город и сталкивается с травлей в школе. Ее неожиданно спасает самый популярный ученик Дима Барс, который на глазах у всех целует ее и называет своей девушкой.
Твое сердце будет разбито.
По осколкам твоего сердца.
В 2026 году вышла первая экранизация книги «Твое сердце будет разбито». Картина вызвала полярные отзывы у фанатов творчества Анны Джейн.
Серия «Навсегда в моем сердце».
Самый «взрослый» роман Анны Джейн. Ярослава тайно влюблена в своего нового сводного брата Игната. Тот, в свою очередь, уверен, что ее мать разрушила их семью.
Запрети любить.
Разреши любить. Навсегда со мной, навсегда моя.
Разреши любить. Позволь мне быть рядом.
Анна Джейн не успела завершить финальную книгу «Разреши любить. Позволь мне быть рядом». Однако третью часть родные писательницы собрали самостоятельно по ее черновикам. Она опубликована весной 2026 года.
Серия «Мы — искры».
Настя и Ярослав ненавидят друг друга, но они не подозревают, что встречались в прошлой жизни. В дело вмешивается магия, и героям предстоит столкнуться с Черной королевой и тайным Орденом магов-адрианитов.
Белые искры снега.
Красные искры света.
Волшебные искры солнца.
Финальная часть серии — «Горящие искры сердца» — не была дописана и не опубликована.
Серия «Нежеланная невеста».
Студентка магической школы Изабелль внезапно становится невестой принца Вечной империи, которого она ненавидит. К тому же девушка узнает, что является наследницей рода Черного Дракона.
Наследница Черного дракона.
Тайна Черного дракона.
Звезда Черного дракона.
Вне серий (однотомники и рассказы).
Однотомник «Поклонник» — психологический триллер. Студентке Ангелине снятся кошмарные сны, где чудовище отдает ей приказы. К тому же каждый день она получает четное количество цветов от таинственного отправителя. Кто он и что несет ей: любовь или смерть? Члены закрытого клуба Легион уже сделали свои ставки.
Помимо крупных циклов, Анна Джейн написала и несколько самостоятельных коротких произведений. В их число входят романтические рассказы «Подарок ангела» и «Остается только любить», а также работы с элементами мистики — «Школьные вампиры» и «Дневник сестры».
