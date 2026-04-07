Российская писательница Анна Джейн. Все книги по порядку

Герои каждой книги Анны Джейн находятся в поиске любви, и она, как правило, рядом. Только вот чтобы заслужить хэппи-энд приходится пройти через множество испытаний — внутренних и внешних. Проблемы с семьей, одноклассниками, собственные комплексы: все это знакомо фанатам писательницы и находит в них отклик. Между героями всегда есть та самая «химия», заставляющая читателей переживать за них. Кстати, многие полагают, что именно образование психолога помогло автору так точно описывать чувства в своих романах.