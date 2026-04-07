Дети осквернили памятник с БТР у администрации в Городце

Несовершеннолетние вандалы испортили монумент с БТР, расположенный рядом с администрацией Городца. Об этом сообщил глава округа Александр Мудров.
По его словам, на боевой машине с российским флагом и буквой «Z» на боку появилось «всеобъемлющее русское ругательство». Нецензурную надпись на БТР выцарапали неизвестные.
Александр Мудров считает, что автором «художества» является ребенок. Глава МСУ напомнил, что важно говорить с детьми о священных и святых вещах, «марать которые не только оскорбительно, но и преступно».
