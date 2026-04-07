31 лесную свалку ликвидируют в Нижегородской области в 2026 году

В рамках добровольческой акции «Чистый лес» планируется вывезти более 270 кубометров мусора с территорий лесного фонда региона.

В Нижегородской области стартует ежегодная акция по очистке лесов от бытового и строительного мусора. Об этом сообщил министр лесного хозяйства региона Роман Воробьев, отметив, что за последние два года в области уже ликвидировали 310 свалок общим объемом более 6 тысяч кубометров.

Основные работы пройдут в период с мая по август. К уборке традиционно присоединятся сотрудники лесничеств, волонтеры, арендаторы участков и представители органов власти. В ведомстве подчеркнули, что ликвидация завалов проводится по собственной инициативе Минлесхоза, так как полномочия по уборке коммунальных отходов на этих землях законодательно не закреплены за министерством.

Специалисты напоминают, что захламление лесов не только вредит экологии, но и повышает риск возникновения пожаров. За нарушение правил санитарной и пожарной безопасности предусмотрены крупные штрафы: для граждан они могут достигать 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что отходами производства завалили сельхозугодья в Нижегородской области.