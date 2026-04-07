В Калининграде перекроют Кленовую аллею для проведения велопробега

Движение всех видов транспорта ограничат 18 апреля.

В Калининграде перекроют Кленовую аллею для проведения велопробега. Мероприятие состоится в рамках Кубка России по триатлону в субботу, 18 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этот день перекроют Кленовую аллею, а также улицы Энтузиастов и Технологическую. Движение для всех видов транспорта ограничат с 7:00 до 21:00.

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, на Калининградскую региональную общественную спортивную организацию “Федерация триатлона Калининградской области”», — отметили в городской администрации.