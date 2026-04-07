Реконструкция трамвайных путей продолжается в заречной части Нижнего Новгорода

На нескольких участках в заречной части Нижнего Новгорода ведутся работы по реконструкции трамвайных путей. О том, когда возобновят движение, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ООО «Экологические проекты».
В первую очередь работы идут на участке от Комсомольской площади до парка «Дубки». Сейчас там проходит раскладка рельсошпальной решетки, а также бурение под фундаменты опор. Движение трамваев на этом участке планируют возобновить уже летом этого года. Сроки завершения работ на разворотном кольце на площади Комсомольской пока не известны.
Также реконструкция путей продолжается на участке от парка им. 1 Мая до улицы Аксакова. Рабочие выправляют рельсошпальную решетку и устанавливают футляры на газопроводы, укладывают бордюрный камень и асфальт на перекрестках.
На трамвайном перегоне Соцгород‑1 — Соцгород‑2 тоже идет раскладка рельсошпальной решетки и ее выправка, установка опор контактной сети. Участок обновят до конца года. Кроме того, работы проводятся на улицах Новикова-Прибоя и Чкалова.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что новые трамвайные пути проложат в Приокском районе Нижнего Новгорода.