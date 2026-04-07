В Воронеже пресекли онлайн-торговлю сигаретами

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области добилось блокировки интернет-сайта, через который жителям региона предлагали купить табачную продукцию с доставкой на дом. Ведомство действовало в защиту прав неопределенного круга потребителей.
Поводом для обращения в суд послужила информация о том, что на ресурсе любой желающий из Воронежа и области мог дистанционно заказать сигареты и другие табачные изделия. Главная проблема, которую выявили специалисты, — полная анонимность интернет-магазина. Установить, какие хозяйствующие субъекты или физические лица стоят за незаконной продажей, не представилось возможным. Продавцы остались неизвестными.
Между тем, дистанционная торговля табачной продукцией в Российской Федерации не разрешена. Роспотребнадзор обратился в Советский районный суд Воронежа с требованием признать информацию на этом сайте запрещенной.
Изучив материалы дела, суд встал на сторону санитарного ведомства. Теперь это решение станет основанием для внесения адреса сайта в Единый реестр доменных имен, содержащих запрещенную информацию. После этого ресурс будет заблокирован на территории страны. Решение суда уже вступило в законную силу.