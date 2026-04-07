Красноярский край вошел в число лидеров по выбросам от транспорта

В Красноярске доля автотранспорта в общем объеме выбросов составила 2,3−3%

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года Красноярский край занял третье место среди регионов страны по объему выбросов вредных веществ от передвижных источников — 203 тысячи тонн. По данным Росприроднадзора, впереди только Москва (308 тысяч тонн) и Новосибирская область (263 тысячи тонн).

К передвижным источникам вредных веществ относятся автомобили и поезда. Доля Сибирского федерального округа в общероссийском объеме таких выбросов достигает 21%.

В Красноярске основным источником загрязнения стали промышленные объекты — от 82,6% до 93,5%. Доля автотранспорта в общем объеме выбросов оценивается в 2,3−3%.

