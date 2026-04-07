Аграриев из Северной Осетии приглашают на Всероссийский зерновой форум

Представителей агропромышленного комплекса Северной Осетии приглашают присоединиться к Всероссийскому зерновому форуму, который состоится 20−23 мая в Сочи, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. Проведение таких мероприятий с международным участием способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Уточним, что форум объединит ведущих российских и зарубежных экспертов, представителей бизнеса и органов власти. Участники мероприятия обсудят ключевые вопросы развития зерновой отрасли. В этом году особое внимание уделят цифровизации и внедрению искусственного интеллекта в агросекторе. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
«Участие в пятом Всероссийском зерновом форуме — это важный шаг для развития экспортного потенциала нашего региона и страны в целом. Мы видим большие перспективы в международной кооперации и обмене передовыми технологиями, которые позволят повысить конкурентоспособность отечественного зерна на глобальном рынке», — отметил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Северной Осетии Алан Макиев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.