На Колыме начнет работать система видеомониторинга «Лесохранитель»

В прошлом году успешно прошли испытания три камеры, установленные в районах поселков Талая, Омчак и Бурхала. Они дополнят наземный, космический и авиационный мониторинг. В их числе шесть беспилотных комплексов «Геоскан» и один аппарат «Одуванчик», устойчивый к ветру. Техника уже передана авиалесоохране и лесничествам.