На Колыме начнет работать система видеомониторинга «Лесохранитель»

Система видеомониторинга «Лесохранитель» впервые начнет работать на постоянной основе в лесах Магаданской области. Подготовка к пожароопасному сезону ведется при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
В прошлом году успешно прошли испытания три камеры, установленные в районах поселков Талая, Омчак и Бурхала. Они дополнят наземный, космический и авиационный мониторинг. В их числе шесть беспилотных комплексов «Геоскан» и один аппарат «Одуванчик», устойчивый к ветру. Техника уже передана авиалесоохране и лесничествам.
Также все специалисты региональной диспетчерской службы прошли обучение и готовы к работе. В рамках подготовки к пожароопасному сезону в регионе планируется отремонтировать девять защитных дамб.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.