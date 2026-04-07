«Упавшие деревья, сорванные рекламные щиты». МЧС сообщило о последствиях сильного ветра в Беларуси

Спасатели оказывали помощь в расчистке дорог от деревьев и обеспечении безопасности инфраструктуры из-за сильного ветра, который в страну принес циклонический вихрь Рапунцель.
В Брестской, Минской, Витебской, Гродненской областях сотрудники МЧС убирали деревья, упавшие на дороги. В Гродно на улице Гаспадарчей сильный порыв ветра сорвал металлический лист с парапета торгового центра.
«Прибывшие на место работники МЧС демонтировали конструкцию», — отметили в ведомстве.
В Бресте спасатели убирали сорванный рекламный щит, а также элементы крыши.