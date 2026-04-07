Красноярские хирурги прооперировали пациентку с одним из самых редких заболеваний в мире

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 им. И. С. Берзона хирурги успешно прооперировали пациентку с редким заболеванием — синдромом Уилки.

Источник: НИА Красноярск

Такие случаи встречаются крайне редко: в мире описано около 500 пациентов с этим диагнозом.

49-летняя женщина долгое время не могла нормально питаться и сильно похудела. Врачи решили провести щадящую операцию, чтобы снизить нагрузку на организм и сохранить естественную анатомию. Они выполнили модифицированную операцию Стронга с дополнительными хирургическими методами.

Операция длилась около трех часов и прошла успешно. Уже через три дня пациентка смогла есть самостоятельно без боли, а на десятые сутки ее выписали домой в удовлетворительном состоянии.

По словам заведующего отделением Александра Толстикова, выбранный метод оказался менее травматичным и дал результат лучше ожидаемого. Заместитель главного врача по хирургии Сергей Борисов отметил, что накопленный опыт поможет лечить и других пациентов с таким диагнозом.

Подобные операции проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», напомнили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.