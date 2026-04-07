В селе Новоселицком на Ставрополье модернизируют детскую библиотеку

Детскую библиотеку в селе Новоселицком в Ставропольском крае модернизируют по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Современное учреждение получит название «БИБЛИОсфера». Библиотеку оснастят интерактивной песочницей, развивающим методическим комплексом, «умным» глобусом и собственной мини-обсерваторией с телескопом. Кроме того, в книжный фонд поступит более 1000 новых изданий.
«Модернизация направлена на то, чтобы привить детям любовь к чтению, расширить кругозор и создать условия для самореализации. Библиотека станет настоящим центром притяжения для подрастающего поколения», — сказала директор Новоселицкой межпоселенческой центральной библиотеки Оксана Землянская.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.