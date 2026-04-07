Самозанятым из Мордовии расскажут, как получить статус ИП

Мероприятие для самозанятых, которые планируют получить статус индивидуального предпринимателя (ИП), проведут 8 апреля в Саранске при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии.
В качестве спикера на встрече выступит бизнес-консультант Екатерина Киселева. Она расскажет о ключевых признаках, при которых статус самозанятого становится недостаточным для развития своего дела. Еще Екатерина поделится со слушателями информацией об особенностях налогового режима для индивидуальных предпринимателей, преимуществах и рисках оформления ИП. Кроме того, участники встречи смогут задать эксперту вопросы.
Мероприятие пройдет на площадке центра «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.