«Новомет-Пермь» отчитался об убытке по итогам 2025 года

Пермская компания «Новомет-Пермь» опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Несмотря на рост выручки, предприятие завершило год с крупным убытком. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».
Согласно отчетности, доходы компании увеличились почти на 10% и достигли 17,27 млрд рублей против 15,72 млрд годом ранее. Однако вместо прибыли организация зафиксировала убыток в размере 2,72 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году компания показывала положительный результат — прибыль составляла 2,59 млрд рублей.
Также выросли краткосрочные обязательства предприятия — примерно на четверть, до 23 млрд рублей. При этом кредиторская задолженность, наоборот, сократилась на 20% и составила 4,2 млрд рублей.
Группа «Новомет» считается одним из крупных производителей оборудования для нефтедобычи, в частности электропогружных насосов, а также занимается сервисным обслуживанием. До 2022 года значительная часть продукции — около половины — поставлялась за рубеж.