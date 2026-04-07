Новые методы лечения от рака станут доступны самарцам по ОМС

Самарцам, как и другим россиянам, станут доступны по ОМС, то есть бесплатно, новые инновационные методы лечения рака. О таких планах сообщил премьер Михаил Мишустин во время заседания в Госдуме.
В 2026 году в России одобрили персональную мРНК-вакцину от меланомы, одного из видов рака кожи. Вакцина является лечебной, ее создают персонально для каждого пациента на основе анализа мутации в его опухоли.
В следующем году на отечественный рынок планируют выпустить вакцину от аллергии на пыльцу березы. Кроме того, Мишустин рассказал, что сразу несколько препаратов, аналогов которым нет за рубежом, сейчас проходят испытания. Они могут быть доступны пациентам уже в 2027 году.