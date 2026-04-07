Хабаровчанин может лишиться иномарки из-за долга по алиментам в 450 тысяч

Судебные приставы краевой столицы провели процедуру ареста транспортного средства, принадлежащего недобросовестному родителю. Мужчина длительное время игнорировал обязательства по содержанию дочери, в результате чего накопил внушительный долг, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Исполнительное производство было возбуждено на основании решения суда о взыскании алиментов. Из-за систематических неполных выплат сумма долга превысила 450 тысяч рублей. Судебный пристав применил ряд ограничений, включая запрет на пересечение границы, однако должник не предпринял попыток исправить ситуацию. После выявления зарегистрированной за мужчиной японской иномарки было принято решение об изъятии имущества.
Должник пытался спрятать машину от сотрудников службы, но транспортное средство было найдено. В ведомстве подчеркнули, что арест автомобиля — это предупредительная мера. Если хабаровчанин не найдет средства для полного закрытия долга, машина уйдет с молотка, а вырученные деньги направят на счет матери ребенка.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru