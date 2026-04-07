Российские и зарубежные атомщики обменялись опытом в Нововоронеже

«Качественная подготовка ремонтной документации и ее применение — один из ключевых вопросов в области ремонта оборудования. Для решения этой задачи на атомных станциях Московского центра реализован ряд мероприятий. Например, внедрены проверки рабочих мест ремонтного персонала, использование листов обратной связи для корректировки документации после выполненного ремонта оборудования, разработана специальная памятка по использованию ремонтных документов при подготовке и проведении ремонта. На рабочих встречах ВАО АЭС-МЦ специалисты обмениваются такой информацией, делятся положительным опытом, чтобы внедрить лучшие практики как на российских, так и на зарубежных АЭС», — подчеркнул советник ВАО АЭС-МЦ Сергей Лесин.