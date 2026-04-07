В Омске ушла из жизни ветеран пожарной охраны Раиса Евдокимова

Более четверти века она возглавляла ветеранскую организацию гарнизона.

Источник: МЧС РФ

Главное управление МЧС России по Омской области сообщило о смерти майора внутренней службы в отставке Раисы Викторовны Евдокимовой. Ветеран пожарной охраны ушла из жизни 6 апреля после продолжительной болезни.

Раиса Евдокимова окончила Омский педагогический институт в 1981 году. Работала секретарем комитета комсомола, инструктором парткома, завучем по воспитательной работе в школе, затем проходила службу в пожарной охране. С 1994 по 2022 годы она возглавляла ветеранскую организацию Омского гарнизона пожарной охраны.

В сферу ее задач входили социальная защита ветеранов, профориентация, патриотическое воспитание молодежи и участие в памятных мероприятиях. За активную жизненную позицию и большой вклад в развитие ветеранского движения она награждена ведомственными наградами МЧС России и МВД.

Прощание с Раисой Евдокимовой состоится 9 апреля с 12:00 до 13:00 в Воскресенском военном соборе по адресу: улица Партизанская, 16.

Ранее мы рассказывали, что в Омске простились с профессором Политеха Владиленом Бернацким, основателем гуманитарного факультета ОмГТУ, который ушел из жизни в возрасте 90 лет.