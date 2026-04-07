Схема движения трамваев временно изменится на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы временно изменятся маршруты трамваев. С 11 апреля транспорт временно не будет ходить от Покровского-Стрешнева через Волоколамское шоссе и улицу Свободы до Восточного моста. Это связано с ремонтом Волоколамского трамвайного путепровода через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), который проводит столичный Департамент капитального ремонта. Ограничения будут действовать до середины мая.
«Трамвайная инфраструктура требует своевременного обновления — это важно для обеспечения безопасных регулярных поездок. На время работ на Волоколамском шоссе мы запустим компенсационные автобусы, а также сохраним движение трамваев от остановки “Братцево” до Восточного моста, что позволит сохранить привычный маршрут к станции метро “Сходненская” для жителей прилегающих районов», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Работу трамваев на наиболее востребованном участке в районах Северное Тушино и Южное Тушино сохранят.
Вместо маршрута трамвая № 6 ежедневно будет действовать короткий маршрут № 6к «Братцево» — «Восточный мост». Из-за особенностей сервисного обслуживания современных вагонов на него временно выйдут трамваи предыдущего поколения с переменным уровнем пола. Современные вагоны «Витязь-Москва» вернутся на маршруты № 6 и 6к после завершения строительных работ.
Кроме того, на время изменений пассажиры смогут воспользоваться автобусом № 06 (компенсационный), курсирующим от метро «Сокол» (Гидропроект) до Восточного моста, и Т70, который идет от Белорусского вокзала через станции метро «Сокол» и «Сходненская» в Братцево.
Пересесть с трамвая № 6к на автобус № 06 или Т70 можно на остановке «Восточный мост». На Волоколамском шоссе до станции метро «Сокол» также ходят трамваи № 15, 28 и автобусы М1, Е30, Е30к, № 356 и 412.
Автобусы № 06 не будут останавливаться на «Канале имени Москвы». При движении к станции метро «Сокол» можно воспользоваться автобусом № 356. А направляясь к Восточному мосту, можно сесть на общественный транспорт на остановке «Тушинская улица».