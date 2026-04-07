В Красноярске набирают волонтеров для мероприятий ко Дню Победы

В Красноярске стартовал набор в корпус «Волонтеров Победы» для сопровождения мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Присоединиться к команде могут жители Красноярска старше 16 лет, для этого им необходимо до 25 апреля зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и подать заявку. Все добровольцы пройдут обязательное обучение, где участникам расскажут об особенностях работы на массовых мероприятиях и познакомят с историей военных лет. [caption id= «attachment_363835» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Волонтерам предстоит координировать участников митинга и церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы, зрителей парада, а также сопровождать шествие «Бессмертного полка». Кроме того, добровольцы примут участие во всероссийских акциях «Стена памяти», «Георгиевская лента» и «Лучи Победы». Для нас каждый волонтер — это не просто помощник, а настоящий хранитель памяти о подвиге народа. Присоединяясь к команде, вы становитесь частью важного дела по сохранению исторической правды и передаче её молодому поколению. Особенно ценно, что с каждым годом растет интерес молодежи к волонтерству в такие знаковые для всей страны даты, — считает председатель местного отделения КРО ВОД «Волонтеры Победы» в городе Красноярске Всеволод Проскурин. Дополнительную информацию можно получить в официальном сообществе молодежного центра «ВКонтакте» или по телефону 205−20−19. Напомним, что салют на 9 Мая в Красноярске прогремит 2 484 залпами.