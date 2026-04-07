Горвласти предупредили о перекрытии трех улиц из-за спортивного мероприятия

Движение будет перекрыто с 7:00 до 21:00.

В Калининграде 18 апреля для обеспечения безопасности проведения этапа Кубка России по триатлону планируют перекрыть три улицы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Движение всех видов автотранспорта по Кленовой аллее, улицам Энтузиастов и Технологической перекроют с 7:00 до 21:00.

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, на Калининградскую региональную общественную спортивную организацию “Федерация триатлона Калининградской области”», — добавили в мэрии.