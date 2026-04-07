Уроки природы. Зачем гид Ксения Батырова зовёт в уральские леса

— Да, это «Уральский следопыт» при нашем Центре экологической культуры. Курс из четырёх занятий плюс бонусное, пятое — «Заповедное дело» для тех, кто заинтересовался охраной природы. Возраст — 7−12 лет, но есть группы для подростков 12−18, для взрослых и семейные. В группе максимум 15 человек. Каждое занятие — полтора часа, раз в неделю. Идея создать детский клуб родилась ещё год назад — из личного опыта и многолетних наблюдений. Когда с детства ходишь в походы, учишься слушать природу и уважать её. Ребята, которые вместе с родителями занимаются активным отдыхом, выходят за пределы города, очень быстро развиваются. Поэтому я считаю: туризм — это прекрасная возможность через экопросвещение и активный отдых развивать в детях важные навыки. И очень рада, что проект удалось реализовать на площадке Центра экологической культуры.