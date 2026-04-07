Уроки природы. Зачем гид Ксения Батырова зовёт в уральские леса

Она водит группы туда, где нет связи, учит не бояться медведей, собирать чай под ногами и разбираться в лесных травах. Специалист по экопросвещению, аттестованный гид и автор идеи создания клуба детского туризма «Уральский следопыт» Ксения Батырова рассказала, как фотография привела её в туризм, почему после её маршрутов люди бросают диваны и за что она любит Молёбку.
Маленькие следопыты.
Марина Сизова, perm.aif.ru: Ксения, совсем недавно в Перми открыли Центр экологической культуры, где вы работаете специалистом по экопросвещению, что это за профессия?
Ксения Батырова: Специалисты по экопросвещению — сотрудники особо охраняемой природной территории (ООПТ) или экологического центра, которые занимаются образовательной работой: проводят экскурсии, лекции, квесты, мастер-классы, разрабатывают программы для детей и взрослых. Они не просто рассказывают о природе, а формируют бережное отношение к ней — через знания, эмоции и личный пример.
— Кто чаще приходит к вам в Балатово — школьники или взрослые?
— И те, и другие. Наша основная аудитория — ученики средних и старших классов. Но, представляете, самыми внимательными слушателями неожиданно оказались пяти-шестилетки, которых однажды к нам привели. Мы очень боялись, что они не будут слушать, специально адаптировали программу под игровую форму. А малыши ходили за мной по пятам с огромными удивлёнными глазами и зачарованно водили меня по залу за ручку. Вообще, экскурсий у нас очень много — они уже расписаны до октября.
— Вы ведёте и детский турклуб?
— Да, это «Уральский следопыт» при нашем Центре экологической культуры. Курс из четырёх занятий плюс бонусное, пятое — «Заповедное дело» для тех, кто заинтересовался охраной природы. Возраст — 7−12 лет, но есть группы для подростков 12−18, для взрослых и семейные. В группе максимум 15 человек. Каждое занятие — полтора часа, раз в неделю. Идея создать детский клуб родилась ещё год назад — из личного опыта и многолетних наблюдений. Когда с детства ходишь в походы, учишься слушать природу и уважать её. Ребята, которые вместе с родителями занимаются активным отдыхом, выходят за пределы города, очень быстро развиваются. Поэтому я считаю: туризм — это прекрасная возможность через экопросвещение и активный отдых развивать в детях важные навыки. И очень рада, что проект удалось реализовать на площадке Центра экологической культуры.
— Что в программе?
— Всё, что нужно юному путешественнику. Как планировать поход и зачем нужны аварийные точки выхода. Ориентирование — карты и мобильные приложения. Съедобные и несъедобные растения, грибы. Безопасность на воде, в лесу, в пещерах. Регистрация в МЧС, сборка аптечки. И практика: как правильно собрать рюкзак, поставить палатку. А ещё разбираем профессии в сфере туризма и охраны природы.
— Какие профессии могут выбрать дети?
— Например, инспектор ООПТ — он следит за порядком на территории. Специалист по экопросвещению — как я, водит экскурсии и читает лекции. Аттестованный гид — ведёт группы в походы. Все мы работаем на одной земле, но задачи у всех разные.
— А как проходят встречи?
— Сначала небольшая игра, чтобы собраться и почувствовать команду. Потом разминка, погружение в тему, действие. Знакомство с гостем или лекция от ведущего. Обязательно практическая часть — мастер-класс, творческая работа или обсуждение. Даём домашнее задание, анонсируем следующую встречу.
— Где проходят занятия?
— В самом Центре экологической культуры, но в перспективе с возможной отработкой навыков на природных площадках Пермского края.
— Подростков сложно затащить в лес?
— Сложно, но можно. Если честно, до работы в центре я избегала детских групп. Думала: они неуправляемые, им неинтересно. Оказалось — каждому нужен свой подход. Им нужен вызов: интересный маршрут, ночёвка в палатке, костёр, который сами разожгут. Когда они сами ставят лагерь и варят суп на костре — глаза загораются. Вот тогда им по-настоящему интересно.
Главное — не заставлять, а увлечь. Своей миссией считаю — учить детей любить природу.
Экология — это не про запреты. Это про любовь. Если ребёнок с детства понимает, что лес живой, он не бросит там мусор. Через детей мы можем изменить очень многое.
— С какими трудностями сталкиваетесь на природе?
— Нельзя вести человека в лес неподготовленным. Грамотный экскурсовод перед поездкой смотрит погоду, даёт рекомендации по экипировке: что взять — перекус, термос, репеллент (на комаров жалуются всегда). И обязательно проговаривает технику безопасности.
Например, на Усьвинских столбах высота большая, а чувство самосохранения есть не у всех — некоторые пытаются подойти к краю. Но край скалы летом может быть сыпучим, а зимой там снежная «шапка». Поэтому важно заранее объяснить, как вести себя безопасно.
— Аттестация гидов — процедура серьёзная? Как она у вас прошла?
— С третьей попытки. Первый раз провалила из-за клещей. Представьте: нужно идти на комиссию, а за пять минут до экзамена звонок из лаборатории: «Срочно приезжайте, у вас все клещи инфицированные». Я только что вернулась из похода, где поймала четырёх. Какой там экзамен — сразу поехала к врачам.
Второй раз подвело здоровье: простыла, голос сел в самый ответственный момент.
А с третьего раза всё получилось прекрасно. Аттестация требует не только практических навыков, но и знания законодательства, закона о туристской деятельности. Без этого никак.
— Без какого качества гид не может работать?
— Без любви к природе.
— Вы всю жизнь в туризме?
— Первая моя профессия — делопроизводство. Около 15 лет работала специалистом по безопасной эксплуатации лифтов. Всегда любила фотографировать, купила как-то «зеркалку», начала снимать свадьбы, городские мероприятия. Потом поняла: в городе мне тесно.
Первая вылазка в природу — в Каменный город зимой. Эта сказка меня так вдохновила, что я захотела снимать только природу.
Через фотографию пришла идея создать свой турклуб. Когда люди после поездки говорят: «Вау, какой интересный край! Мы столько лет живём и не знали», — ради этого действительно стоит работать.
Кваркуш, Каменный город, Молёбка…
— На природу часто приезжают с установкой «отдохнуть, шашлыки пожарить — и всё»?
— Раньше часто. Но в последние три-четыре года люди изменились. Стали осознанными. Прежде мы вывозили тоннами мусор с маршрутов — мешками, с каждого похода или сплава. У нас правило: после нас должно остаться чище, чем до нас.
Сейчас за собой убирают. Идёшь по тому же Каменному городу — смотришь, а какая-то семья собирает чужие бумажки в пакет и увозит их с собой. И это очень классно.
— А вы сами как утилизируете отходы в походах?
— Зависит от маршрута. На дальних пеших, например на перевал Дятлова, не вывезти всё на себе. Всё, что горит, сжигаем. Металлические банки обжигаем и закапываем. У меня с детства, от деда: дача далеко от города, всё, что гниёт — в компост, что горит — в печку. Раньше этому учили.
— Говорят, у уральцев особый характер. Правда?
— Да, это взаимовыручка. Я много хожу в походы — и в сплавы, и в пешие, в разное время года. Все, кто рядом, всегда придут на помощь, поделятся последней рубахой и едой.
Однажды мы выходили с маршрута, а другая группа задержалась — их транспорт не пришёл вовремя, и они остались без еды. Мы собрали всё, что могли, и передали им. Сегодня ты помог — завтра помогут тебе. Это на подкорке.
— У вас есть любимые маршруты?
— Кваркуш — очень сложный. В прошлом году я доехала туда на своей машине — дороги там практически нет, машину разбила, до сих пор ремонтирую.
Полюд не люблю летом — тяжело подниматься в гору. Зато зимой обожаю: уральская сказка с заснеженными деревьями, как в «Морозко»!
У нас с друзьями традиция: каждый год 3 января едем в Каменный город. Минус 35 — для нас нормально, поехали. В этом году на Усьвинских столбах тоже было минус 35. Местные снегоходчики сказали: «Все отменили поездки», а мы приехали — и были единственными.
И, конечно, Молёбка. Ходим туда каждый год, уже десять лет подряд.
— Вы встречали НЛО?
— Хотите верьте, хотите нет. 2017 год. Восемь человек из нашей группы сидят у костра, травят байки про эту нашу знаменитую аномальную зону. И тут — «опа!». Над нами бесшумно, за пять секунд, пролетает огромная тарелка. Три больших огня внизу, маленькие вверху.
— Испугались?
— Было не страшно, а очень любопытно. Мы стояли в десяти километрах от села, в лесу, на берегу реки. Рядом — никого. Абсолютная тишина. Дрон бы жужжал, самолёт слышно даже на большой высоте. А здесь — ничего. Так что хочешь не хочешь, а задумаешься.
Но дело даже не столько в мистике. Молёбка — место, где ты остаёшься без связи и без городской суеты. Поставил палатку, разжёг костёр — и в голове порядок. В городе мы постоянно дёргаемся, в лесу собираем себя заново.
Аптечка под ногами.
— В походе вы, наверное, не только учите палатки ставить, но и рассказываете, что растёт вокруг, какие животные встречаются?
— Обязательно. Изучаем растения — какие можно в чай заварить, какие съедобные, а какие лучше обойти стороной.
Смотрю на папоротник — рассказываю, почему он уникальный. Вижу орхидею уральскую — останавливаю группу, показываю. Это не просто прогулка, а знакомство с живой природой.
— Откуда у вас такие знания?
— От бабушки. Она была травницей. Больше десяти лет я сама собираю травы. Любимая моя — душица, женская трава. А ещё липа, шиповник, мята. Бабушка говорила: «Вся аптечка под ногами». А прапрадед мой, кстати, был лесником.
— Для приезжих что самое удивительное в Пермском крае?
— Леса. В прошлом году была в Дагестане, на третий день соскучилась по нашим ёлкам — там их нет.
Приезжают из других регионов, поднимаются на смотровую вышку в Губахе на горе Крестовая — ахают: вот оно бескрайнее море уральской тайги.
А ещё люди. В отдалённых уголках края работают настоящие фанаты своего дела, очень радушно всегда принимают в ООПТ. Это наше пермское гостеприимство подкупает.
— Ваши дети разделяют любовь к лесу?
— С детства таскала их с собой, «вырастила» в туризме. Они разные. Сыну 20, работает в магазине. В палатке спать не любит, походы — не его. А дочке 18 — она по моим стопам пошла. Хочет стать ветеринаром-зоологом, быть поближе к природе.
— Если бы снимали фильм об уральской природе — какой жанр?
— Года три назад один из режиссёров хотел снять хоррор-фэнтези про Молёбку — собрать уфологический фольклор, истории местных. Не нашёл финансирования. А жаль. Документалок много, а художественных фильмов про наши места не хватает.
СПРАВКАЦентр экологической культуры Пермского края открылся 11 сентября 2025 года в парке культуры и отдыха «Балатово» (ул. Подлесная, 52/1). Он входит в проект «Зелёное кольцо» и курируется подведомственной Министерству природы Прикамья Дирекцией ООПТ. Это выставочное и просветительское пространство, где знакомят с природой. В экспозиции — география региона, климат, ландшафты, редкие и охраняемые виды животных и растений. Отдельные разделы посвящены заповедной системе России, особо охраняемым природным территориям (ООПТ) и принципам экотуризма. Также в центре рассказывают о традиционной культуре: как промыслы и быт людей связаны с природой. Экскурсии проводятся для групп от 6 до 60 человек.
Проект «Включайся в природу! Кадры для территорий особой важности» реализуется АНО «Медиацентр “Поддержка” при поддержке Президентского фонда природы.