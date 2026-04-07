Жительница Лесосибирска высудила за дефектное платье в шесть раз больше его цены

Летом прошлого года жительница Лесосибирска заказала платье через маркетплейс. В пункте выдачи она примерила вещь и поняла, что размер не подходит. Но сотрудник заметил на платье дефекты, дырку на подоле и пятна. Он заставил женщину сначала выкупить товар, а уже потом оформлять возврат как брак. Как отстаивать права в таких случаях, и на что можно рассчитывать рассказали 7 апреля в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Сначала покупательница целый месяц пыталась вернуть деньги за некачественную вещь. Но продавец снова и снова отказывал ей и предлагал самой везти платье на экспертизу в сервисный центр.
После того, как надежды договориться не осталось, но подтверждения обращений накопились, женщина обратилась с ними в Роспотребнадзор. Там ее бесплатно проконсультировали и подготовили иск о защите права потребителя.
В итоге суд встал на сторону женщины. С индивидуального предпринимателя взыскали более восьми с половиной тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость самого платья (полторы тысячи рублей), неустойка за просрочку (более 1200 рублей), компенсация морального вреда (три тысячи рублей) и штраф (тоже три тысячи рублей). Решение уже вступило в законную силу.