Пострадавший при падении БПЛА воронежец в реанимации: что известно?

Мужчина получил ожоги при вспыхнувшем пожаре.

При падении сбитого БПЛА на юге Воронежской области вечером понедельника, 6 апреля, пострадал 40-летний мужчина.

Как ранее сообщал губернатор Александр Гусев, беспилотник рухнул на склад, из-за чего его кровля загорелась. Во время пожара житель региона получил ожоги. Пострадавшего доставили в больницу.

В региональном министерстве здравоохранения корреспонденту vrn.aif.ru рассказали, что сейчас мужчина находится в реанимации. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пожар на складе ликвидировали. После происшествия было обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. В связи с этим производственный процесс приостановили.

Всего прошедшей ночью в силы ПВО ликвидировали 16 беспилотников на юге Воронежской области. Также зафиксированы повреждения четырёх домов. Специалисты продолжают осматривать территорию.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше