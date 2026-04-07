Пострадавший при падении БПЛА воронежец в реанимации: что известно?

При падении сбитого БПЛА на юге Воронежской области вечером понедельника, 6 апреля, пострадал 40-летний мужчина.
Как ранее сообщал губернатор Александр Гусев, беспилотник рухнул на склад, из-за чего его кровля загорелась. Во время пожара житель региона получил ожоги. Пострадавшего доставили в больницу.
В региональном министерстве здравоохранения корреспонденту vrn.aif.ru рассказали, что сейчас мужчина находится в реанимации. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Пожар на складе ликвидировали. После происшествия было обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. В связи с этим производственный процесс приостановили.
Всего прошедшей ночью в силы ПВО ликвидировали 16 беспилотников на юге Воронежской области. Также зафиксированы повреждения четырёх домов. Специалисты продолжают осматривать территорию.