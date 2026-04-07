В Красноярске в этом году установят 169 новых контейнерных площадок

На обустройство мест сбора ТКО в Красноярске из краевого бюджета направят 53 миллиона рублей. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», пишут gornovosti.ru.
Всего субсидии получат 28 муниципальных образований края. Главный критерий отбора — реальная нехватка площадок для накопления мусора. На создание новых и реконструкцию существующих объектов по всему региону выделят более 280 миллионов рублей, что позволит обустроить не менее 1 800 площадок.
Отдельное внимание уделили садоводческим некоммерческим товариществам. Как отметил министр экологии края Владимир Часовитин, четыре муниципалитета предусмотрели обустройство площадок в СНТ — с учётом сезонной нагрузки и запросов жителей. В Енисейском и Иланско-Нижнеингашском округах, Железногорске и Красноярске появится 13 таких объектов.