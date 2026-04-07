Информацию об угрозе для скота в Ростовской области прояснили в МЧС

— Ряд СМИ опубликовали информацию о биологической опасности для скота в Каменском районе. Данная информация не оперативная, а базовая и размещается в ежедневном прогнозе возможных ЧС с января 2026 на основании постановления администрации Каменского района от 30 января 2026 года в связи с АЧС, — уточнили в экстренном ведомстве.