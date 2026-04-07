Информацию об угрозе для скота в Ростовской области прояснили в МЧС

Информацию об опасности для скота прояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. Комментарий поступил 7 апреля.
— Ряд СМИ опубликовали информацию о биологической опасности для скота в Каменском районе. Данная информация не оперативная, а базовая и размещается в ежедневном прогнозе возможных ЧС с января 2026 на основании постановления администрации Каменского района от 30 января 2026 года в связи с АЧС, — уточнили в экстренном ведомстве.
Напомним, ранее «угрозу вспышки инфекции среди сельхозживотных» опровергли в управлении ветеринарии Ростовской области. В надзорной службе подчеркнули, что рекомендации об ограничении контактов с домашними животными и скотом не распространялись.
Жителей Ростовской области попросили доверять только официальной информации и не распространять непроверенные данные.
