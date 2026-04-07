Какие продукты вредят суставам: совет доктора Мясникова

Волгоградцам, у которых с возрастом начали болеть суставы, доктор Александр Мясников посоветовал пересмотреть питание. Врач и телеведущий в эфире программы «О самом главном» объяснил: некоторые продукты вызывают воспаление в суставах и только усугубляют проблему.
По словам специалиста, из рациона лучше убрать сладости, колбасы, красное мясо, а также жареные и копченые блюда. В идеале их стоит исключить совсем.
Вместо вредных продуктов Мясников рекомендует добавить в меню нежирный холодец, рыбный бульон и натуральный мармелад.
Также врачу стоит чаще есть морскую рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты — такая пища помогает уменьшить боль в суставах.
