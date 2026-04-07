В Хабаровске открылась выставка «100 портретов великих полководцев и правителей России».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в церемонии открытия выставки «100 портретов великих полководцев и правителей России». Мероприятие прошло в Волочаевском лицее. Это масштабный проект, который реализует организация «Военная галерея.рф».
В церемонии также участвовали председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, руководитель проекта «Военная галерея.рф» и офицер запаса Дмитрий Колесников, курсанты военно-патриотического объединения «Поставец», представители администрации города, педагоги и ученики лицея.
«Хабаровск продолжает заложенные нашими предками традиции по обеспечению безопасности на Дальнем Востоке, а также воспитанию подрастающего поколения. В годы Великой Отечественной войны героями были наши деды и прадеды, а в наше время ими стали наши земляки, которые защищают нас и нашу Родину в зоне специальной военной операции. Мы должны знать и уважать историю страны. Совместно с руководителем проекта мы планируем развернуть экспозицию в двенадцати школах нашего города», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Проект «Военная галерея.рф» реализует программу размещения 100 портретов великих полководцев и правителей России в каждом из 45 тысяч учебных заведений страны. Цель проекта — патриотическое воспитание молодежи.
В Волочаевском лицее регулярно проводятся военизированные эстафеты, встречи с ветеранами, флешмобы, концерты к памятным датам. Учащиеся участвуют в акциях «Помощь нашим», «Ветеран живёт рядом», «Подарок воину». Более 70% детей в лицее из семей военнослужащих, в большей части участников специальной военной операции.