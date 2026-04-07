В Белгороде разработали сверхпрочную сталь для транспорта и сельхозтехники

Новая сталь выдерживает нагрузки до 1 190 МПа, растягивается на 14,1% без разрушения и сопротивляется ударам с вязкостью 66 Дж. Этого добились с помощью особой термообработки — «закалки-распределения» с дополнительной выдержкой при заданной температуре. «Для расчета режимов применяли компьютерное моделирование, а для изучения структуры — растровую электронную микроскопию и рентгеноструктурный анализ. В отличие от традиционных методов, предложенный комбинированный режим обработки формирует иерархическую трехфазную структуру: матрицу из отпущенного мартенсита с включениями сверхпрочного бейнита и стабильного аустенита. Это позволяет преодолеть классический компромисс между прочностью и вязкостью», — пояснили в пресс-службе.